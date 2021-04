Assam Assembly Elections 2021: पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, जानिए क्यों कही 'थ्री पी' की बात

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव 2021 (Assam Assembly Election 2021) में गुरुवार को दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की रणनीति के तहत असम पहुंचे। यहां कोकोझार में उन्होंने विपक्ष पर तीखे वार किए। पांच वर्ष के बीजेपी के कामों की फहरिस्त भी जनता को गिनाई।

इस दौरान पीएम मोदी ने 'थ्री पी' के जरिए जनता का ध्यान खींचने की कोशिश भी की। आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान में असम की 39 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कई दिग्गजों के सात 345 उम्मीदवारों का भाग्य शाम 6 बजे तक ईवीएम में कैद हो जाएगा।

Yesterday, the entire state of Assam saw in a video how the identity of Assam, the symbol of the hardwork of the women of Assam 'Gamosa' was insulted publicly. Everyone who loves Assam is hurt and angry after seeing those pictures: pm modi in Kokrajhar#AssamAssemblyPolls pic.twitter.com/68SLEx7utY