Assam Assembly Elections 2021: जोरहाट में गरजे राहुल, बीजेपी और आरएसएस पर लगाया इतना बड़ा आरोप

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव ( Assam Assembly Elections 2021 ) के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) इन दिनों प्रदेश में तूफानी प्रचार में जुटे हैं। अपने दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को राहुल गांधी ने जोरहाट के जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साथा। राहुल ने कहा मोदी सरकार कुछ अरबपतियों के लिए काम कर रही है।

बीजेपी और आरएसएस आपकी संस्कृति पर आक्रमण करते हैं। हम सरकार में आएंगे और आपकी रक्षा करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने डिगोई स्थित आईओसी रिफायनरी के वर्करों से बातचीत की।

Shri @RahulGandhi ji is greeted by the enthusiastic community of IOC Refinery in Digboi as he arrives to have an open interaction with the employees #AssamWithRahulGandhi pic.twitter.com/nRt2FtouKc