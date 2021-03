Assam assembly elections 2021 : राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र किया जारी, RSS-BJP पर बोला हमला

नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव 2021 ( Assam assembly elections 2021 ) को लेकर सियासी दलों के बीच जारी तनातनी के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को गुवाहाटी में पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी देश बहुलवादी संस्कृति पर लगातार हमला बोल रहे हैं।

We are aware that the RSS and BJP are attacking diverse cultures of this nation. Attacking our languages, history, our way to thinking, our way of being. So this manifesto provides a gurantee that we will defend the idea of the state of Assam: Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/R5G7sDbsiH