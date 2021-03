Assembly elections 2021 : बंगाल में हिंसा का दौर जारी, SI पर बम से हमला, अभी तक 5 गिरफ्तार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच अलग-अलग क्षेत्रों से हिंसक घटनाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पूर्वी मिदनापुर में सब इंस्पेक्टर पर बम से हमले के आरोप में चार और सालबोनी में सीपीएम प्रत्याशी पर हमले के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

Voting underway smoothly in Midnapore town. But, at some places in rural areas, TMC workers are trying to create a disturbance. At booth no. 266 & 267, 7-8 TMC workers entered the booth to influence the voters. We've complained to EC: BJP candidate from West Midnapore, Samit Das pic.twitter.com/nVZUn4TPnP