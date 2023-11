विधानसभा चुनाव: एक बार फिर खुली चुनावी बॉण्ड की बिक्री,जानिए कब से और कहां - कहां से खरीद सकते हैं बॉण्ड

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच एक बार फिर केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड की बिक्री शुरू करने का ऐलान किया है। चुनावी बॉण्ड की बिक्री स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआइ) की अधिकृत 29 ब्रांचों से सोमवार से शुरू होगी और 20 नवंबर तक जारी रहेगी।









Sale of electoral bonds starts in 29 branches of SBI from November 6