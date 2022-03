जमानत भी न बचा पाए नेता जी! जानिए चुनाव में 'जमानत जब्त' होना किसे कहते हैं, इसके लिए कितने वोट हैं जरूरी

Forfeiture of Security Deposit in Election: चुनाव में हर उम्मीदवार को नामांकन करते समय एक तय राशि चुनाव आयोग के पास जमा करनी होती है, जिसे 'जमानत राशि' कहा जाता है। जब उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार तय मत प्राप्त करने में विफल होता है तो इस दशा में उसकी जमानत जब्त हो जाती है।

What is Forfeiture of Security Deposit in Election