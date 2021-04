Assembly Elections 2021 Live Updates : बाबुल सुप्रियो ने वेबसाइट पर दिखाया विवरण तब जाकर मिली भाजपा कार्यकर्ताओं को एंट्री

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Election 2021 ) में ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां टीएमसी भाजपा कार्यकर्ताओं पर बूथों पर हंगामा करने और टीएमसी कार्यकर्ताओं को अंदर जाने से रोकने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी भी उनके कार्यकर्ताओं को बूथों के अंदर ना जाने देने का आरोप लगा रही है। कोलकाता के टॉलीगंज से बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने गांधी कॉलोनी भारती बालिका विद्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के पोलिंग एजेंट को एंट्री नहीं दी जा रही थी। वे कहा कि उनके पास आईडी है, लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है। हमने वेबसाइट से उनका विवरण दिखाया। उन्हें अभी अनुमति दी गई है।

BJP candidate from Kolkata's Tollygunge, Babul Supriyo arrives at Gandhi Colony Bharati Balika Vidyalaya, where party's polling agent wasn't being given entry. He says, "He has ID but wasn't being allowed by Presiding Officer. We showed his details from website. He's allowed now" pic.twitter.com/iKfTmYTQuS — ANI (@ANI) April 10, 2021

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Election 2021 ) के चौथे चरण के मतदान को एक घंटा भी नहीं बता है कि आरोपों का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि सीतलकुची, नटबरी, तुफानगंज और दिनहाटा में कई बूथों पर, भाजपा के गुंडे बूथ के बाहर हंगामा कर रहे हैं और टीएमसी एजेंटों को बूथ में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। टीएमसी की मांग है कि चुनाव आयोग तत्काल कार्रवाई करे।

TMC writes to Election Commission alleging that "across several booths in Sitalkuchi, Natalbari, Tufanganj & Dinhata, BJP goons are creating a ruckus outside the booth & preventing TMC agents from entering the booth." TMC demands necessary actions from EC.#WestBengalPolls — ANI (@ANI) April 10, 2021

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Election 2021 ) के चौथे चरण के मतदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं, खासकर युवाओं और महिलाओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की। चौथे चरण के मतदान में महिला मतदाताओंं की काफी अहम रहने वाली हैं। 44 विधानसभा सीटों में से आधा दर्जन सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और जीत और हार में डिसाइडिंग फैक्टर का काम करती हैं।

आपको बता दें कि आज यानी शनिवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Election 2021 ) के चौथे चरण की 44 सीटों मतदान शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। खास बात तो ये है कि इस चरण में सभी पार्टियों की नजरें महिला मतदाताओं पर हैं। इस चरण में करीब आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर महिला वोटर्स की भूमिका काफी अहम है।

जो बीते कुछ दिनों से बीजेपी से लेकर लेफ्ट-कांग्रेस का गठबंधन और टीएमसी उन्हें साधने में लगी हुई हैं। आज चौथे चरण में हावड़ा जिले की 9 सीट, दक्षिण 24 परगना जिले की 11 सीट, हुगली जिले की 10 सीट, अलीपुरद्वार की 5 सीट और कूच बिहार की सभी 9 सीटों पर वोटिंग होगी। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो गई है।

Voting for the fourth phase of #WestBengalPolls begins, 44 seats across 5 districts in fray pic.twitter.com/Y0JjEjftoo — ANI (@ANI) April 10, 2021

सुबह से ही लगनी शुरू हुई लंबी कतारें

बंगाल में चौथे चरण का मतदान शुरू हो गया है। मतदान शुरू होने से पहले ही हावड़ा के डोमजूर विधानसभा के पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतार को देखकर आज साफ अदाजा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कूच बीहार जिले के बेहतागुरी में भी सुबह से मतदाताओं लंबी लाइन देखने को मिल रही है।