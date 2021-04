Assembly Elections 2021 Live Updates: भाजपा पोलिंग एजेंट की बूथ पर मौत, चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट

Assembly Elections 2021 Live Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के तहत चुनाव आयोग ने आज कमारहाटी में बूथ संख्या 107 पर भाजपा के एक पोलिंग एजेंट की अचानक मौत पर रिपोर्ट मांगी है। मृतक भाजपा के पोलिंग एजेंट के भाई का कहना है कि उनका नाम अभिजीत सामंत है। किसी ने उनकी मदद नहीं की, यहां इलाज की कोई सुविधा नहीं है।

West Bengal: Election Commission has sought a report over the sudden death of a BJP polling agent at booth number 107 in Kamarhati today



"His name is Abhijeet Samant. Nobody helped him, there is no facility for treatment here," says brother of the deceased BJP polling agent pic.twitter.com/vYRvzrbIYC — ANI (@ANI) April 17, 2021

Assembly Elections 2021 Live Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के तहत कूचबिहार के सीतलकुची में हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित ऑडियो क्लिप को लेकर बीजेपी आज कोलकाता में चुनाव आयोग से मुलाकात करेगी।

BJP to meet Election Commission today in Kolkata, on CM and TMC leader Mamata Banerjee's purported audio clip over Sitalkuchi, Cooch Behar violence. — ANI (@ANI) April 17, 2021

Assembly Elections 2021 Live Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के तहत आज 5वें चरण का मतदान के तहत दो घंटे की वोटिंग के दौरान 16 फीसदी मतदान हो चुका है। कुछ जगहों पर हिंसक घटनाएं भी सुनने में आई हैं। जिनमें कुछ लोग भी घायल हुए हैं।

#WestBengalPolls: 16.15% voter turnout recorded till 9:32 am.



Voting for the fifth phase of the State's Assembly elections is underway today. pic.twitter.com/POoFaSLiUp — ANI (@ANI) April 17, 2021

Assembly Elections 2021 Live Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के तहत आज 5वें चरण का मतदान के तहत टीएमसी उम्मीदवार मदन मित्रा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मेरी तलाशी ली। मेरी जेब से भगवान की तस्वीर निकली है, जिनकी मैं पूजा करता हूं। उन्होंने कहा एक उम्मीदवार होने के नाते बूथ में आना मेरा अधिकार है, लेकिन जिस तरह से तलाशी ली गई है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाा के तहत नहीं आता है। मै इस बात की शिकायत चीफ इलेक्शन कमीशनर से करूंगा।

I've full authority to enter a polling booth. They (Central forces) even searched my pocket in which I was carrying pictures of my goddess.This is a democratic country. I'm going to meet Chief Election Commissioner: TMC leader &candidate Madan Mitra,at booth no. 165/166 Kamarhati pic.twitter.com/T1Hqkod96e — ANI (@ANI) April 17, 2021

Assembly Elections 2021 Live Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के तहत आज 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आज बंगाल के पांच जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। सुबह से ही सभी मतदान केंद्राें पर लंबी लाइन देखी जा रही है। कर्इ नेता वोटिंग कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल के सभी लोगों से अपील कर चुके हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। वहीं दूसरी आेर कोरोना के बढ़ते मामलों को धता बताते हुए पांचवें चरण में काफी तेजी देखने को मिल रहा है।

Voters queue up to cast their votes as 5th phase of polling begins; visuals from Kamarhati, West Bengal#WestBengalPolls pic.twitter.com/UO0ZrQWOCP — ANI (@ANI) April 17, 2021

इससे पहले राज्य में चार चरणों में मतदान हो चुका है। 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान हुआ था। जिस दौरान हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिली थी। कूच बिहार में हिंसा की घटनाओं को देखते हुए एक मतदान केंद्र पर मतदान तक स्थगित करना पड़ा था। जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था।