BJP छोडकर अखिलेश यादव के साथ जाने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला

UP Assembly Elections 2022 में भाजपा का साथ छोडकर समाजवादी पार्टी में जानें वाले स्वामी प्रसाद मौर्या के काफिले पर मंगलवार को देर शाम जोरदार हमला कर दिया गया। इस दौरान पथराव से गाड़ियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ।

UP Vidhansabha Chunav उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मे अब अंतिम चरण का रण चरम पर है। इसी चरण में अति संवेदनशील सीटें भी हैं। जिसका असर आज देखने को मिला है। जहां फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र मे हिंसा भड़काने का प्रयास किया गया। इसमें रोड शो के दौरान सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला अगले जनसभा के लिए निकला तभी उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। ये घटना क्षेत्र के खालवा पट्टी गांव में हुई। पथराव में पूर्व मंत्री के काफिले के कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आपको बताते चलें कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा सरकार में मंत्री हैं। लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं।

File Photo of Swami Prasad Maurya in UP Elections