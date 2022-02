UP मे 3 प्रमुख पिछड़े नेताओं की अग्नि परीक्षा, जीते तो बादशाह, हारे तो..

UP Vidhansabha Chunav में भाजपा ओबीसी को आगे रखकर बैटिंग कर रही है। लेकिन अब यूपी में अंतिम दौर की वोटिंग होने वाली है। छठे चरण में ज़्यादातर सीटों पर लड़ाई पिछड़े वोटर की ही है। ऐसे में छोटे छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने वाले बड़े राजनीतिक दलों का भविष्य भी इन्हीं पर निर्भर करेगा। या यूं कहें कि इन छोटी जातिवादी पार्टियों का भविष्य भी इस बार की वोटिंग में निर्णायक होगा। जिसमें अपना दल एस, अपना दल, निषाद पार्टी और ओप राजभर जैसे नेता शामिल हैं।

दिनेश मिश्र

UP Assembly Elections 2022 यूपी विधानसभा चुनाव अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। छठें और सातवें चरण में पूर्वांचल की 110 सीटों पर चुनाव होना है। भाजपा और सपा गठबंधन में शामिल तीन प्रमुख दल निषाद पाटी, अपना दल और सुभासपा के अधिकतर प्रत्याशी इन दोनों चरणों में मैदान में हैं। अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली इन पार्टियों के नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर हैं। निषाद पार्टी के संजय निषाद और अपना दल की अनुप्रिया पटेल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और अपना दल कमेरावादी की कृष्णा पटेल अपनी जीत के लिए पसीने बहा रही हैं। दोनों ही दलों ने चुनाव प्रचार अभियान में इन समुदायों के नेताओं को झोंक दिया है। अब उनकी अग्नि परीक्षा होनी बाकी है। इनकी पार्टियां जीतती हैं तो यह क्षेत्रीय क्षत्रप बादशाह कहलाएंगे, चुनाव हारते हैं तो इनकी राजनीति पर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे।

File Photo of OBC Leaders in UP Assembly Elections OP Rajbhar, Anupriya Patel, Sanjay Nishad