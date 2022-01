गोरखपुर में बोले चंद्रशेखर, सीएम योगी को नहीं मिलेगा वाकओवर, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ रहे हैं। रविवार देर शाम वह दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योगी के गढ़ में उन्हीं पर निशाना भी साधा। चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के सामने मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र चुनाव लड़ रहे हैं। रविवार देर शाम वह दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने योगी के गढ़ में उन्हीं पर निशाना भी साधा। चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के सामने मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी की स्थानीय यूनिट के साथ बैठक करके विस्तृत रणनीति बनाई जाएगी। सोमवार को अलग-अलग लोगों से मिला जाएगा। साथ ही विकास की हकीकत भी बताई जाएगी। चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी इस शहर सीट से चुनाव में वाकओवर की बात सोच रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वे पिछले पांच साल भी लड़े हैं। वे यह चुनाव भी लड़ेंगे और इसके बाद भी लड़ेंगे।

Bhim Army Chief Chandrashekhar said CM yogi will not get Walkover