पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ झूठे प्रचार का आरोप, EC में की TMC सांसद कल्याण बनर्जी की शिकायत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के लिए दूसरे चरण का मतदान शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटों को इंतजार है। लेकिन उससे पहले बंगाल में हर मोर्चे पर सियासी युद्ध लड़ा जा रहा है। भाजपा और टीएमसी की ओर से चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया जा रहा है।

भाजपा ने बुधवार को चुनाव आयोग में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ शिकायात दर्ज कराई है। भाजपा ने अपनी शिकायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , गृह मंत्री अमित शाह और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ भ्रामक व झूठ प्रचार करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा है कि कल्याण बनर्जी ने पीएम मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगाकर मतदाओं को भ्रमित करने की कोशिश की है।

वहीं दूसरी ओर भाजपा ने एक और मामले में चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने चुनाव आयोग से कहा है कि बीरभूम जिले के बोलपुर निर्वाचन क्षेत्र में तैनात अधिकारी टीएमसी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इसलिए इन भ्रष्ट और पक्षपाती अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निलंबित या तत्काल स्थानांतरण किया जाए।

बता दें कि इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि ममता ने हुगली में समय खत्म होने के बाद भी चुनाव प्रचार कर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। दूसरी तरफ ममता ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग सिर्फ भाजपा की सुनती है।

