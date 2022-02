BJP को अब मुस्लिम महिलाओं से उम्मीदें, ट्रिपल तलाक पर खुलकर लड़कियों ने किया था PM Modi का समर्थन

UP Vidhansabha Chunav उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इस बार एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। जबकि मुस्लिम महिलाओं का वोट उसे पिछली बार काफी ज्यादा मिला था। इस बार भी मुस्लिम महिलाओं से भाजपा ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। पत्रिका की स्पेशल रिपोर्ट:

UP Assembly Elections 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट मिलने की आशा है। भाजपा ने मुस्लिम महिलाओं को भी प्रभावित करने की पूरी कोशिश की। तीन तलाक के खिलाफ कानून को लेकर यह बताने की कोशिश की गई कि इस सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया है। ऐसे में वह इस वर्ग की महिलाओं का वोट अपने पक्ष में आने की उम्मीद लगा रखी है।

File Photo of Muslim Women as Voter in Uttar Pradesh Election