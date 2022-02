चंदौली में अखिलेश यादव के रणनीतिक घेराबंदी में फंसी भाजपा- SP

UP Assembly Elections 2022 पूर्वांचल के ज्यादातर जनपदों में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण यानी सातवें चरण में मतदान होना है। इसको लेकर जहां समाजवादी पार्टी ने लगभग अपने सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। लेकिन भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं।

UP Assembly Elections 2022 में समाजवादी पार्टी के लगभग सभी जिलो प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। वहीं पूर्वांचल के कई जनपदों में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। जबकि 10 फरवरी से सातवें चरण के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. भाजपा द्वारा अभी तक प्रत्याशी घोषित न करने को लेकर विपक्षी दल हमलावर हो रहा है और बीजेपी को पूर्वांचल में डरा हुआ बताकर हमला भी कर रहे हैं।

File Photo of SP Flag in UP Assembly Elections 2022