Punjab Asembly Elections 2022 : CM चन्नी और सिद्धू के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज, जानें पूरा मामला

Punjab Election 2022: पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होने हैं उससे पहले ही कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेताओं के खिलाफ लिए गए एक्शन ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनावों के लिए मतदान होने हैं। ऐसे में 18 फरवरी को पूरी तरह से प्रचार-प्रसार बंद हो गया परंतु चुनावों से पूर्व कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद पुलिस ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी , हल्का मानसा से कांग्रेस के उम्मीदवार शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं, पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंग सिद्धू के खिलाफ DSP ने मानहानि का मामला दर्ज किया है।

