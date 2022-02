Congress ने Yogi Adityanath को बताया 'बयानबाजी बाबा', पी चिदम्बरम ने बताई यूपी की ताकत

UP Assembly Elections 2022 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि, अर्थव्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समझ शून्य है। उत्तर प्रदेश को आर्थिक एवं अन्य सभी मोर्चों पर मजबूत बनाने के लिए जनता को सत्ता बदलनी पड़ेगी। पूरा देश इस समय कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाह से देख रह है। उत्तर प्रदेश के लोगों से वे अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देकर उसे ताक़त दें।

UP Vidhansabha Chunav देश के पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री की समझ शून्य है, इसी वजह से संसाधनों की दृष्टि से बेहद संपन्न उत्तर प्रदेश में हर ओर बदहाली है। योगी आदित्यनाथ के शासन का मॉडल तानाशाही,धार्मिक विद्वेष, जातिवाद, महिलाओं के प्रति हिंसा और पुलिसिया उत्पीड़न का सम्मिश्रण है। यूपी के लोगों को सोचना चाहिए कि वे कैसी सरकार के लिए वोट दे रहे हैं।

Symbolic Photo of Congress UP Leadership with Flag in Assembly Elections 2022