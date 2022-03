बंगाली वोटर प्रभावित होगा? वाराणसी में अखिलेश यादव के साथ CM ममता बनर्जी का रोड शो

UP Vidhansabha Chunav Seventh Phase में प्रचार के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वाराणसी दौरा है। उनका एक रोड शो और कुछ छोटी सभाएं भी हैं। इस समय वो समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रही है। इसी दौरान उन्हें बनारस में काले झंडे भी दिखाए गए। फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भाजपा पर तीखा प्रहार किया।

UP Assembly Elections 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बंगाली वोटरों को लुभाने के लिए वाराणसी समेत पूर्वाञ्चल की कई सीटों पर आज ममता बनर्जी का प्रचार कार्यक्रम सपा के पक्ष में होना है। इस दौरान वाराणसी में उनका रोड शो भी प्रस्तावित है। सातवें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटें हैं। जबकि इनमें वाराणसी जिले में 8 विधानसभा सीट हैं। जहां 5 विधानसभा सीटों पर बंगाली लोग बहुलता में हैं। यही कारण है कि उन्हें लुभाने के लिए ममता बनर्जी यहाँ पर प्रचार करने आई हैं। अब बंगाली वोटर समाजवादी पार्टी के साथ कितना होगा कितने वोट पड़ेंगे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बंगालियों में ममता बनर्जी की लोकप्रियता को लेकर काफी ज्यादा प्रभावित करने वाली बातें बंगाल के चुनाव में देखि जा सकती है। अब इसी प्रकार अखिलेश यादव का साथ देने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वाराणसी में आई हुई हैं। जिसे लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है।

File Photo of Akhilesh Yadav and Mamta Banarjee During UP Elections