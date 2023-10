कांग्रेस नेता सचिन पायलट का सारा से हुआ तलाक, जानिए सारा अब्दुल्ला के बारे कुछ अनुसनी बातें

नई दिल्लीPublished: Oct 31, 2023 09:12:21 pm Submitted by: Shaitan Prajapat

Some Lesser Facts About Of Sara Abdullah : सारा पायलट की मां ईसाई थीं और पेशे से नर्स थीं। यहां तक कि उनकी भाभी भी एक हिंदू परिवार से हैं। 2014 में सारा और सचिन के रिश्ते में कथित तनाव की अफवाहें उड़ी थीं।

