'कांग्रेस वल्लभ भाई पटेल व अंबेडकर का करती है विरोध', गुजरात में बोले योगी आदित्यनाथ

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के बायड विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि" कांग्रेस हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करती रही।"

'Congress opposes Vallabhbhai Patel and Ambedkar', said UP CM Yogi Adityanath in Gujarat