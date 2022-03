चुनाव नतीजे आने के पहले ही कांग्रेस को सता रहा विधायकों की तोड़-फोड़ का डर, गोवा-उत्तराखंड में तैयार किया बैकअप प्लान

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम 10 मार्च को आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस को विधायकों की तोड़-फोड़ का डर सता रहा है। खास तौर पर गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस की बीजेपी से कड़ी टक्कर है वहां नए विधायकों की खरीद-फरोख्त ना हो इसके लिए कांग्रेस ने नतीजे आने से पहले ही बैकअप प्लान बना लिया है।

Published: March 08, 2022 11:19:01 am

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम भले ही 10 मार्च को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के जरिए एक तस्वीर जरूर सामने आ चुकी है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी अगली रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है। खास तौर पर कांग्रेस के लिए आने वाला वक्त काफी अहम है, क्योंकि गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। ऐसे में अपने पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए कांग्रेस इस बार किसी भी तरह की लापरवाही से बचना चाहेगी। दरअसल पिछली बार गोवा में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह सोते रह गए थे और बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों समेत कांग्रेस के कुछ एमएलए को तोड़कर कम सीटों के बाद भी अपनी सरकार बना ली थी। लिहाजा इस बार कांग्रेस ने नतीजे आने से पहले बैकअप प्लान बना लिया है।

Congress Prepared Backup Plan In Goa and Uttarakhand To Save MLA's