जीत के बाद राहुल गांधी ने जनता को किया धन्यवाद, कहा - हर वादा जल्द से जल्द करेगें पूरा

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी ने जनता को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हिमाचल प्रदेश की जनता को इस निर्णायक जीत के लिए दिल से धन्यवाद। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी बधाई दी।

Congress thanks people on Himachal victory; Rahul Gandhi says every promise made to public will be fulfilled