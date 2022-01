Assembly Elections 2022: किसकी बनेगी सरकार? 10 मार्च को नतीजे, जानिए UP में 7, मणिपुर में 2, पंजाब-UK और गोवा में 1-1 चरण में कब-कब होगा मतदान

चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3:30 बजे से शुरू हुई। भारत निर्वाचन आयोग ने आज गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के तारीखों की घोषणा

आज चुनाव आयोग ने पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा की। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3:30 बजे से शुरू हुई। भारत निर्वाचन आयोग ने आज गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के तारीखों की घोषणा की। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों के रैली और रोड शो पर 15 जनवरी पर लगी रोक।

पाँच राज्यों में चुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी पांचों राज्यों के चुनाव केवल 7 चरण में खत्म होंगे।



1 st फेज



इस फेज में केवल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए पहले चरण का होगा।

-अधिसूचना जारी करने की तारीख (Issue of notification) : 14 जनवरी

-नामांकन की अंतिम तिथि (Last date of nomination) : 21 जनवरी

-नामांकन की जांच (Scrutiny of nominations) : 24 जनवरी

-नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि (Last date of withdrawal of candidature) : 27 जनवरी

-मतदान (Date of Poll): 10 फरवरी



2 nd फेज



उत्तर प्रदेश का दूसरा चरण होगा जबकि उत्तरखंड, पंजाब और गोवा में एक ही चरण में चुनाव खत्म हो जाएंगे।



-अधिसूचना जारी करने की तारीख : 21 जनवरी

-नामांकन की अंतिम तिथि : 28 जनवरी

-नामांकन की जांच : 29 जनवरी

-नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि: 31 जनवरी

-मतदान की तारीख : 14 फरवरी

3rd फेज



इस फेज में केवल उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे।



अधिसूचना जारी करने की तारीख : 25 जनवरी

नामांकन की अंतिम तिथि : 1 फरवरी

नामांकन की जांच : 2 फरवरी

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि: 4 फरवरी

मतदान: 20 फरवरी



4 th फेज



इस फेज में उत्तर प्रदेश के चौथे चरण का चुनाव होगा।

अधिसूचना जारी करने की तारीख : 27 जनवरी

नामांकन की अंतिम तिथि : 3 फरवरी

नामांकन की जांच : 4 फरवरी

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि: 7 फरवरी

मतदान: 23 फरवरी



5 th फेज



इस फेज में उत्तर प्रदेश चौथे चरण का चुनाव होगा जबकि मणिपुर के लिए पहले चरण का होगा।



अधिसूचना जारी करने की तारीख : 1 फरवरी

नामांकन की अंतिम तिथि : 8 फरवरी

नामांकन की जांच : 9 फरवरी

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 फरवरी

मतदान: 27 फरवरी



6 th फेज



इस फेज में यूपी के छठे चरण का चुनाव होगा जबकि मणिपुर के दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव होगा।



अधिसूचना जारी करने की तारीख : 4 फरवरी

नामांकन की अंतिम तिथि : 11 फरवरी

नामांकन की जांच : 14 फरवरी

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि: 16 फरवरी

मतदान: 3 मार्च



7 th फेज



इस फेज में यूपी के 7 वें और आखिरी चरण का चुनाव आयोजित किया जाएगा।



अधिसूचना जारी करने की तारीख : 10 फरवरी

नामांकन की अंतिम तिथि : 17 फरवरी

नामांकन की जांच : 18 फरवरी

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 21 फरवरी

मतदान: 7 मार्च



पांचों राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना 10 मार्च को की जाएगी।





इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने कहा कि पिछले 6 महीने से चुनाव आयोग चुनावी तैयारियों को बारीकी से देख रही है। कोरोना की स्थिति पर भी हमारी नजर है। चुनाव आयोग ने बताया कैसे वो चुनावी राज्यों की वर्तमान सरकार के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों से मिले।



चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि इस बार उनका पूरा ध्यान कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे नियमों के साथ कराने का है। इस दौरान चुनाव आयोग ने महिला मतदाता के बढ़ते योगदान पर भी प्रकाश डाला और पांचों राज्यों में उनके बढ़े प्रतिशत का उल्लेख किया। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर:



-सुविधा एप के जरिए किसी भी तरह की समस्या चुनावों के दौरान कान्टैक्ट कर सकते हैं।

-जनभागीदारी को बढ़ाने के लिए C vigilance एप के जरिए कोई भी व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों की शिकायत कर सकता है।

-चुनाव आयोग ने बताया कि कुल 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे।

-कोरोना में सुरक्षित चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध

-सभी मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का रखा जाएगा ध्यान

-सभी मतदान केंद्रों ओर दिव्यंगों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध की जाएगी

-सर्विस मतदाता को लेकर इस चुनाव कुल 18.34 करोड़ मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे जिनमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं

-कुल मतदान केंद्र 2,15,368 , 2017 की तुलना में 16 फीसदी बधाई गई मतदान केंद्रों की संख्या

-1620 मतदान केंद्रों पर केवल महिला कर्मचारी होंगी

-मतदान का समय 1 घंटे हर राज्य के लिए बढ़ाया गया है।



रैली और रोड शो पर लगी रोक



-15 जनवरी तक कोई भी रोड शो, न ही कोई पद यात्रा, न ही कोई रैली कोई भी पार्टी कर सकती है।

-इसके साथ ही शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई भी रैली या बैठक की अनुमति नहीं

-जीत के लिए कोई जश्न या जुलूस की अनुमति नहीं



मीडिया के लिए नई गाइडलाइन:

आपके जरिए ही जनता तक हमारी बात पहुँचती है और आपके जरिए ही हमारी बातें जनता का पहुंचेंगी। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक पार्टियां और नेताओं से ये अनुरोध किया जाता है कि वो किसी भी बहस में फेक न्यूज नहीं फैला सकते।





