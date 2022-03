रक्षामंत्री राजनाथ सिंह बोले 'हमारी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को भोजन कराया

UP Assembly Elections 2022 में भाजपा सरकार का ज़िक्र करते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में जातिवाद और भ्रष्टाचार रहे या सभी का साथ लेकर सभी का विकास हो। कहा कि एक-एक सीट महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी जी हाथी पर सवार होकर नहीं आतीं। साइकिल पर भी नहीं आतीं हैं। हाथ हिलाते हुए भी वह नहीं आतीं। वह हमेशा कमल पर सवार होकर ही आतीं हैं।

UP Vidhansabha Chunav 2022 रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब यूपी में डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। मोदी का विजन, योगी का मिशन और जनता का पार्टिसिपेशन। रक्षा मंत्री मंगलवार को संतकबीर नगर जिले के खलीलाबाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय में भाजपा प्रत्याशी अंकुर राज तिवारी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूपी में हो रहा चुनाव बहुत खास है। यह देश का भविष्य तय करेगा। आप लोग साथ देंगे तो यूपी में डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी। मोदी का विजन, योगी का मिशन और जनता का पार्टिसिपेशन।

File Photo of Defense Minister Rajnath Singh in UP Assembly Elections 2022