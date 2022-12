गुजरात चुनाव: इन 6 वजहों से गुजरात में भाजपा रच सकी इतिहास

Gujarat assembly elections 2022: गुजरात चुनाव के नतीजे एक नया इतिहास बना गए हैं। इसमें भाजपा की अपनी ताकत तो थी ही कांग्रेस की कुछ कमजोरियां, गड़बड़ियां और लापरवाहियां भी इसकी एक बड़ी वजह रहीं। जानिए 6 बड़ी वजहें-

Due to these 6 reasons BJP could create history in Gujarat