चुनाव आयोग का नया फरमान, प्रत्याशियों को दिखाना होगा पैसे लाने के दस्तावेज

बाराबंकी. आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने पैसों को लेकर नया फरमान जारी किया है। चुनाव आयोग ने अब चुनावी दौर में 10 हजार रुपये भी लेकर जाना प्रतिबंधित कर दिया है। जिले की सीमाएं सील करते हुए 35 चेकपोस्ट सक्रिय होने जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग का यह फैसला इस तरह लागू होगा कि प्रत्याशी यह पैसा तब लेकर जा पाएंगे, जब उनके पास पैसों को लाने का दस्तावेज होगा। इन पर 24 घंटे निगरानी रहेगी। जिले में मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती भी की गई है।

EC cautions Candidates will Have to show Documents to bring Money