यूपी में चुनाव आयोग ने 8 लाख, 72 हज़ार 736 हथियार ज़ब्त कराए, 1900 से ज्यादा लाइसेन्स रद्द

UP Assembly Election 2022 में चुनाव आयोग ने एक डाटा जारी किया है। जिसमें कहा गया कि अब तक 8 लाख, 72 हज़ार 736 लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये हैं। जबकि 1946 लाइसेन्स निरस्त हुए हैं। सीआरपीसी के तहत 32,03,165 लोग पाबन्द हुए हैं। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर अब तक विभिन्न धाराओं

में 1366 एफआईआर दर्ज किया गया है। अब तक लगभग 78.11 करोड़ रूपये से अधिक का कैश बरामद हुए हैं। अब तक 44.32 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की 16,29,879 लीटर मदिरा एवं 38.05 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य का 13,958 किग्रा ड्रग्स जब्त हुए हैं।

UP Vidhansabha chunav 2022 उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता को सुनिश्चित कराने के लिये सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से अब तक कुल 1,03,24,101 प्रचार सामग्री हटायी गयी है, जिसमें से सार्वजनिक स्थानों से 75,90,105 एवं निजी स्थानों से 25,33,966 प्रचार सामग्री हटायी गयी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक सार्वजनिक स्थानों से वाल राइटिंग के 5,18,846 पोस्टर के 33,14,601 बैनर के 24,84,792 तथा 12,71,866 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी है। इसी प्रकार निजी स्थलों से वाल राइटिंग के 2,25,474 पोस्टर के 11,28,018 बैनर के 7,27,130 तथा 4,53,374 अन्य मामलों में कार्रवाई की गयी।

File Photo of UP Vidhansabha in UP Assembly Elections 2022