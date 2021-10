फेसबुक चुनावों को कर रहा प्रभावित, होनी चाहिए निष्पक्ष जांचः कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हमला किया। कांग्रेस ने अपने आरोप दोहराते हुए कहा कि फेसबुक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में भारत में चुनावों को प्रभावित करती है। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस मामले की जांच की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, "हम एक संयुक्त संसदीय समिति की मांग करते हैं, जो हमारे चुनावों को प्रभावित करने, हमारे लोकतंत्र से समझौता करने और हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश में और फर्जी पोस्ट के माध्यम से राय को आकार देने की कोशिश में फेसबुक की भूमिका पर गौर करे।"

पवन खेड़ा ने फेसबुक कंपनी को "फेक-बुक" कहा। दरअसल, यह हमला तब हुआ है जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने फेसबुक के आंतरिक दस्तावेजों का हवाला दिया और कहा कि वे भारत में "गलत सूचना, अभद्र भाषा और हिंसा के उत्सव के साथ संघर्ष" दिखाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के शोधकर्ताओं ने बताया कि इसके मंच पर "भड़काऊ और भ्रामक मुस्लिम विरोधी सामग्री" से भरे समूह और पेज मौजूद हैं।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2019 में एक फेसबुक शोधकर्ता ने यह देखने के लिए एक अकाउंट बनाया कि केरल में रहने वाले एक व्यक्ति के लिए सोशल मीडिया वेबसाइट कैसी दिखेगी।

