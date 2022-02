UP Election 2022 : आज अखिलेश और शिवपाल यादव समेत इन दिग्गजों की किस्मत होगी ईवीएम में कैद

UP Election 2022 : यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण (UP Election Third Phase) में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) यादव और शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) समेत भाजपा के एसपी सिंह बघेल (SP Singh Baghel) और योगी के मंत्री सतीश महाना (Satish Mahana) जैसे दिग्गजों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम (EVM) में कैद होगा। वहीं पहली बार भाजपा के टिकट पर किस्मत आजमाा रहे पूर्व आईपीएस असीम अरुण भी साख भी दांव पर है।

लखनऊ Published: February 20, 2022 04:46:56 pm

UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण में आज मतदान केंद्रों पर वोटर्स की भारी भीड़ नजर आ रही है। 16 जिलों के 59 सीटों पर कुल 627 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में बंद होने को कुछ ही घंटे शेष हैं। यह चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस चरण में सपा अध्यक्ष अखिलेश (Akhilesh Yadav) यादव और शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) समेत भाजपा के एसपी सिंह बघेल (SP Singh Baghel) और योगी के मंत्री सतीश महाना (Satish Mahana) जैसे दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। तीसरा चरण इसलिए भी अहम है, क्योंकि यही चरण अन्य बचे चार चरणों के चुनाव पर भी सीधा असर डालेगा। जिस तरह सुबह से मतदान बूथों पर वोटर्स की भीड़ देखी जा रही है। उससे अंदाजा लगाना कठिन है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठने वाला है। आइये जानते हैं कि आज कौन से दिग्गजों की किस्मत मतदाता अपनी मुहर लगाने वाले हैं।

अखिलेश यादव और एसपी बघेल में कांटे का मुकाबला यूपी चुनाव के तहत तीसरे चरण में सबसे बड़ा मुकाबला मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर हो रहा है। यहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मुकाबला केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल से हो रहा है। कांग्रेस ने इस सीट पर अखिलेश यादव का समर्थन कर रही है। जबकि बसपा ने कुलदीप नारायण पर दांव खेला है। अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल के चलते इस चरण में सभी की निगाहें करहल सीट पर टिकी हैंं। देखने वाली बात ये होगी कि जनता अखिलेश को अपना नेता चुनती है या फिर उनके पिता के राजनीतिक शिष्य एसपी सिंह बघेल पर विश्वास जताती है।

लुईस खुर्शीद का भाजपा-सपा से मुकाबला पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद फर्रुखाबाद से किस्मत आजमा रही हैं। बता दें कि 2002 में लुईस खुर्शीद कायमगंज से विधायक रह चुकी हैं। हालांकि 2007 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जबकि 2012 में लुइस ने फर्रुखाबाद सदर से चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी लहर में हार गईं। इस बार फिर लुईस फर्रुखाबाद सदर से मैदान में हैं। उनका सीधी टक्कर मौजूदा भाजपा विधायक सुनील द्विवेदी और सपा प्रत्याशी सुमन मौर्य सेे है।

इस चरण में योगी सरकार के मंत्री सतीश महाना और नीलिमा कटियार की साख भी दांव पर है। महाना जहां कानपुर की महाराजपुर सीट से चुनाव मैदान में हैं। 7 बार से चुनाव जीतते आ रहे महाना का सीधा मुकाबला सपा के फतेह बहादुर सिंह गिल से है। वहीं कानपुर की ही कल्याणपुर विधानसभा सीट से राज्य मंत्री नीलिमा कटियार तो सपा ने पूर्व विधायक सतीश निगम पर दांव लगाया है। जबकि कांग्रेस ने विकास दुबे इनकाउंटर मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की बहन नेहा तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। यहां मुकाबला त्रिकाणीय होने के आसार हैं।

रामवीर उपाध्याय और पूर्व आईपीएस असीम अरुण की किस्मत पर भी होगा फैसला बसपा के दिग्गज नेता रामवीर उपाध्याय इस बार भाजपा के टिकट पर हाथरस की सादाबाद से सीट से ताल ठोक रहे हैं। रामवीर उपाध्याय का की सीधी टक्कर सपा-रालोद गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप चौधरी से है। वहीं, पहली बार पूर्व आईपीएस असीम अरुण भी भाजपा के टिकट पर कन्नौज से किस्मत आजमा रहे हैं। उनके और सपा प्रत्याशी अनिल दोहरे केे बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है।

