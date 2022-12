गुजरात में ब्रांड मोदी ने कैसे किया कमाल, PM की 31 रैलियों ने BJP को दिलाई रिकॉर्ड जीत

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 09, 2022 08:50:12 am

Gujarat Election Result 2022: गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने नया कीर्तिमान रचते हुए अभी तक सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है। बीजेपी की प्रचंड जीत और कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद अब नतीजे पर विश्लेषण हो रहे हैं। इस जीत-हार के कारण और मायने निकाले जा रहे है। विश्लेषण की इस कड़ी में यह जानना मौजू है कि गुजरात की रिकॉर्ड जीत में ब्रांड मोदी का क्या असर रहा?

Gujarat Election Result 2022 know How Brand Modi Works for record win