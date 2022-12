हर बार हुक्मरान बदलता है हिमाचल, क्या इस बार इतिहास बदलेगा?

हिमाचल प्रदेश की बात ही निराली है। यहां की राजनीति भी कमाल है। राज्य 1971 में बना। तब से यह 12वां चुनाव है, लेकिन क्या मजाल कि लोग किसी पार्टी को दस साल के लिए सत्ता सौंपें। राज्य के वोटर्स ने सिर्फ 1985 में कांग्रेस को दुबारा चुना था, तब 3 साल बाद ही चुनाव हो गए थे।

Himachal changes its ruler every time, will history change this time?