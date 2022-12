हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना में कांग्रेस अब तक 33 सीटों जीत के साथ 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि भाजपा 19 सीटों में जीत के साथ 7 सीटों में बढ़त बनाए हुए हैं। जनता के जनादेश को लेकर पूर्व CM वीरभद्र सिंह ने कई सवालों का जवाब दिया।

