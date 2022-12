तीसरे दल को हिमाचल के मतदाताओं ने नहीं सौंपी कभी सत्ता

हिमाचल प्रदेश के मतदाता पिछले कई सालों से कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को ही अपना जनादेश दे रहे हैं, तीसरा दल यहां आज तक अपने लिए सियासी जमीन तलाश नहीं सका है। ऐसे में प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तीसरा विकल्प इस बार क्या असर दिखाएगा, आज इसका पता चल जाएगा।

Himachal voters never handed over power to third party