हिमाचल चुनाव रिजल्ट: गिनती के 3 घंटे बीत जाने के बाद भी AAP का नहीं खुला खाता

New Delhi

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 08, 2022 10:55:49 am

गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव की गिनती जारी है। दोनों ही विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के सभी दावे बुरी तरह फेल होते दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल में तो गिनती के 3 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी AAP का खाता नहीं खुला है।

Himachal Pradesh Assembly Elections Result Aam Aadmi Party on zero in trends