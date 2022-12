चुनाव के पहले PM ने जिस बागी प्रत्याशी को किया था फोन, जानिए हिमाचल की उस सीट का हाल

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों व रुझानों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके बीच कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा भी किया है। अब उस चर्चित सीट का हाल जानते हैं, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बागी प्रत्याशी को फोन किया था।

The rebel candidate whom the PM called before the election, know the condition of that seat in Himachal