हिमाचल प्रदेश के बड़े नेता जो निर्दलीय लड़ रहे चुनाव, जाने क्या है उनका हाल

हिमाचल में वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने-अपने जीत के दावें कर रहे हैं। मगर इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नेताओं ने बढ़त बनाकर और सीट जीतकर लोगों को चौंका दिया है। इस बार निर्दलीय नेताओं ने अपने दम पर कई सीट जीती है, तो वहीं कुछ नेताओं का निर्दलीय लड़ने का फैसला फेल भी हुआ है।

Big leaders who are contesting as independents know their position