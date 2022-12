हिमाचल में क्यों जीती कांग्रेस और क्यों पिछड़ी भाजपा, जाने ये 5 वजह

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की हो गई है। वहीं बीजेपी ने भी हार मान ली है। विधानसभा चुनाव की जारी मतगणना में बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल गई। वहीं, दोनों पार्टियों के जीत और हार को हिमाचल प्रदेश के रिवाज से जोड़ा जा रहा है।

Why Congress is winning in Himachal and BJP is lagging behind, know these reasons