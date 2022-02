वोटर कार्ड के बिना भी कर सकते हैं वोट, Online निकालें अपनी पर्ची, 3 स्टेप में पोलिंग बूथ की जानकारी...

Assembly Election 2022 सात चरणों में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में चुनावों को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। ऐसे में आज दूसरे चरण की वोटिंग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही प्रदेशों में चल रही है। वहीं बहुत सारे लोगों में अभी भी इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि उन्हें वोट कहाँ देना है। उनका पोलिंग बूथ कहाँ है? पत्रिका आपकी इस समस्या का समाधान करने जा रहा है। जिससे आप 3 स्टेप में अपने पोलिंग बूथ की सही जानकारी पा सकते हैं।

UP Assembly Election 2022 विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी दिक्कत वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजना और वोटर स्लिप का जल्दी नहीं मिलना होती है। वहीं हम आपको बता रहे हैं स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रोसेस जिससे आप Online स्लिप निकाल सकें।

How to Find Polling Booth अपनी वोटर पर्ची कैसे निकालेंगे National Voter Service की वेब साइट पर क्लिक करें। वेब साइट के नीचे की ओर देखें जहां know your पर क्लिक करें। यहाँ दूसरा पेज खुलते ही आप अपना पहचान पत्र नंबर डाले ओर सर्च पर क्लिक करें. यहां आपकों आपका बुथ, वहां तैनात इलेक्टोरल ऑफिसर उनके फोन नंबर की जानकारी मिलेगी.

How to Vote by EPIC National Voter Service वेब साइट पर ही दूसरा तरीका ये भी है कि आप वेबसाइट पर Search By EPIC नंबर के ऑपशन पर क्लिक करें. अपना EPIC नंबर, राज्य डालें और सर्च पर क्लिक करें. तीसरा तरीका आप वेबसाइट पर दिए गए सर्च बाए डिटेल ऑपशन पर क्लिक करें.

यहां आप अपना नाम, उम्र, लिंग, राज्य, जिला और विधानसभा की जानकारी डालिए और सर्च पर क्लिक करें आपके सामने आपके पोलिंग बुथ से जुड़ी जानकारी खुल जाएंगी. How To vote without Voter card

अगर वोटर कार्ड खो गया है या नहीं मिल रहा या पर्ची नहीं आई है। तो भी आप 12 प्रकार के अन्य कागजों की मदद से भी वोट कर सकते हैं। जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासबुक (फोटो सहित बैंक या डाकघर द्वारा जारी), श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार / लोक उपक्रम/ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों /विधान परिषद के सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी UDID कार्ड से भी वोटिंग कर सकते हैं।

UP Election 2022 दूसरे चरण में 55 सीटों पर आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. 9 जिलों की 55 सीटों में से कुछ सीटें हॉट भी बनी हुई हैं। जिसमें दिग्गजों की साख दांव पर है. वहीं उत्तराखंड में 70 सीटों पर 82 लाख से ज्यादा मतदाता कुल 632 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे. गोवा में भी 40 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने मुकाबला रोचक बना दिया है.

