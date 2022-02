जया बच्चन ने BJP की तुलना अंग्रेजों से करते हुए Yogi Adityanath पर किया गंभीर कमेन्ट

UP Vidhansabha Chunav अब अपने अंतिम दौर की वोटिंग तक आ चुका है। झन छठे और सातवे चरण का चुनाव बचा हुआ है। इस चरण के लिए समाजवादी पार्टी की ओर से प्रचार करने के लिए आई जया बच्चन ने जमकर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होने भाजपा के नेताओं की तुलना अंग्रेजों से कर दी है। वहीं योगी आदित्यनाथ को उन्होने तीर्थ यात्रा पर जानें की सलाह दी है।

UP Assembly Elections मे प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा है। जया बच्चन ने योगी आदित्यनाथ सरकार और मोदी सरकार पर अपनी कमजोरी छिपाने के लिए दूसरों को दोष देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे केवल महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन भाजपा के एक भी सांसद ने संसद में इस मुद्दे को नहीं उठाया। यूपी के मुख्यमंत्री को महिलाओं का दर्द समझ नहीं आ रहा है, बेहतर होगा कि वह तीर्थ यात्रा पर जाएं।बच्चन शनिवार शाम उत्तर प्रदेश में कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर रही थी।

File Photo of Jaya Bachchan on Yogi Adityanath during UP Assembly Elections 2022