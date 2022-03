करहल में अखिलेश यादव 1लाख वोट से जीते, केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल पीछे

UP Assembly Election Results 2022 Live यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का रिज़ल्ट आना शुरू हो चुका है। जिसमें मैनपुरी के करहल से अखिलेश यादव और बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। शुरुआती रुझान में अखिलेश यादव शाम 5 बजे तक 1 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। जबकि भाजपा के प्रत्याशी केन्द्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मात्र 70 वोट ही मिले हैं। जबकि अखिलेश यादव को 1 लाख 37 हज़ार से अधिक वोट मिल चुके हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव की जीत से इंकार नहीं किया जा सकता है।

UP Assembly Elections Results 2022 Live में करहल सीट पर अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। जबकि भाजपा के एसपी सिंह बघेल एक हज़ार वोट से पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान के बाद लगातार अखिलेश यादव ने बढ़त बनाते हुए शाम बजे तक 1लाख 37 हज़ार वोट मिल चुके थे। जबकि दूसरे नंबर पर एसपी सिंह बघेल को मात्र 70 हज़ार वोट ही मिले।

File Photo of Karhal Assembly Results to show Akhilesh Yadav and SP singh baghel