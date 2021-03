Kerala Assembly Elections 2021: वेंगारा सीट से चुनाव लड़ेगी ट्रांसजेंडर अनन्या कुमारी

नई दिल्ली। केरल विधानसभा चुनाव 2021 ( kerala Assembly Elections 2021 ) को लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस ( Congress ) और भाजपा ( BJP ) समेत सभी दलों ने चुनाव मैदान फतेह करने के लिए पूरी तांकत झोंक रखी है। केरल चुनाव जहां वाम दलों और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, वहीं भाजपा भी इस बार अपना दम दिखाने के पूरे प्रयास में हैं। इस बीच केरल चुनाव में एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार चर्चा का विषय बनी हुई हैं।

यह खबर भी पढ़ें— West Bengal Assembly Elections 2021: कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, कानून-शिक्षा-स्वास्थ्य पर जोर

Ananya Kumari Alex, a transgender woman, is contesting from Vengara constituency in #Kerala polls



I'm the first-ever transgender candidate for assembly polls here. Want to prove transgender persons can be leaders too. My priorities are safety of women&transgender ppl,says Ananya pic.twitter.com/q3LXpp2VEM