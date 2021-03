Kerala Assembly Elections 2021: राहुल गांधी ने छात्राओं को सिखाए सेल्फ डिफेंस के गुर

नई दिल्ली। केरल विधानसभा चुनाव 2021 ( Kerala Assembly Elections 2021 ) को लेकर सियासी गहमागहमी का माहौल है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्य की वायनाड सीट से सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) इन दिनों केरल की दौरे पर हैं। राहुल गांधी इस दौरान सोमवार को स्कूल कॉलेजों में छात्रा-छात्राओं से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने छात्राओं को मार्शल आर्ट के स्टंट सिखाए। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाए पुरुषों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होती हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले भी स्कूल-कॉलेजों में छात्र छात्राओं के बीच नजर आते रहे हैं।

Kerala Assembly Elections 2021: वेंगारा सीट से चुनाव लड़ेगी ट्रांसजेंडर अनन्या कुमारी

I'll tell you a secret that men will never tell you, women are much more powerful than men. Women do not understand their power: Shri @RahulGandhi #SwagathamRahulGandhi pic.twitter.com/uoit2DT9hK

छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर भी सिखा

दरअसल, राहुल गांधी ने सोमवार को कोच्चि के सेंट टेरेसा कॉलेज में छात्र-छात्राओं काके जापानी मार्शल आर्ट अइकीडो के कुछ स्टंट बताए। उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए। राहुल गांधी ने छात्राओं को बताया कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपनी और अपनों की रक्षा की जा सकती है। राहुल गांधी ने एक छात्रा को मार्शन आर्ट का स्टंट सिखाया और बाकियों को उससे सीखने के लिए कहा। यही नहीं राहुल गांधी ने छात्राओं को मार्शल आर्ट सिखाते हुए अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी साझा की। गौरतलब है कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले एक कॉलेज में छात्रों के बीच पुशअप्स लगाते ही नजर आए थे। उस समय भी उन्होंने छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की जानकारी दी थी।

West Bengal Assembly Elections 2021: कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, कानून-शिक्षा-स्वास्थ्य पर जोर

Women in India have to get strength from inside. For that to happen you must understand the way that you are being pushed, understand the forces that are hurting you, and then position yourself properly.: Shri @RahulGandhi#SwagathamRahulGandhi pic.twitter.com/UqvD7tCtUf