Lok Sabha Election 2024: नक्सलियों के गढ़ में मोदी की चुनावी सभा, 8 अप्रैल को झोंकेंगे ताकत, तैयारियों में जुटी बीजेपी

PM Modi will come to Bastar on 8th April: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नक्सलियों के गढ़ से प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी 8 अप्रैल को बस्तर आएंगे, जहां पीएम चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। पता होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग बस्तर सीट में होगी। नामांकन दाखिल करने के बाद सियासी दलों को धुआंधार प्रचार-प्रसार जारी है।