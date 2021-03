ममता बनर्जी का गंभीर आरोप, कहा- भाजपा के इशारों पर काम कर रहा चुनाव आयोग

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( West Bengal Assembly Elections 2021 ) के दूसरे चरण के लिए गुरुवार (1 अप्रैल) को मतदान होना है उससे पहले सियासी लड़ाई चरम पर पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर आरोप-प्रत्यारोप भी जमकर किए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं।

दरअसल, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सुनती है। भाजपा जो कहती है चुनाव आयोग वही करता है। आजतक मैंने ऐसा असहाय और मजबूर चुनाव आयोग नहीं देखा। ममता ने आरोप लगाया कि हम हर दिन इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वे हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, केवल BJP की ही सुन रहे हैं।

आपको बता दें कि आज (बुधवार) ही भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में कोलकाता में चुनाव आयोग से मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने चुनाव आयोग से कहा है कि ममता बनर्जी ने समय खत्म होने के बाद भी हुगली में चुनाव प्रचार कर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। मालूम हो कि ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते रही हैं और इस तरह के गंभीर आरोप लगाती रही हैं।

We are complaining to the Election Commission every day but they are not listening to us. They are listening to only what BJP is saying. I have not seen such a helpless EC: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/bAYVAy4rM8