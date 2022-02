Manipur Assembly Elections 2022: कांग्रेस के लिए पूर्वोत्तर में अस्तित्व की लड़ाई, भाजपा अकेली मैदान में

मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में होने वाला चुनाव बहुकोणीय बन गया है, जिसमें सहयोगी दल आपस में लड़ रहे हैं। चुनाव दो चरणों में 28 फरवरी और 5 मार्च को होंगे जबकि 10 मार्च को नतीजे आएंगे।

मणिपुर विधानसभा चुनावों के लिए 28 फरवरी को पहले चरण में मतदान होने हैं। इसके लिए सभी पार्टियां जोरों-शोरों से तैयारियां कर रही हैं। भाजपा इस बार अकेले हु मैदान में उतरी है जबकि मणिपुर में विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरों की स्थिति है। ये चुनाव न केवल राज्य में पार्टी के अस्तित्व को निर्धारित करेंगे, बल्कि कांग्रेस के लिए पूर्वोत्तर में पुनरुद्धार का अवसर भी साबित हो सकते हैं। पूर्वोत्तर कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले 5 सालों में भाजपा ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत कर कांग्रेस को बाहर कर दिया।

Manipur elections 2022: Congress fight for survival, Bjp will go alone