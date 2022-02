मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपनी बहन को बताया धोखेबाज, बोली - 'पापा की धरोहर गिरवी रख दी'

Uttar Pradesh Vidhansabha Chunav में इस बार केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपनी ही बहन पल्लवी पटेल को धोखेबाज कहा है। उन्होने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर मेरी बहन ने पिता की धरोहर को गिरवी रख दिया है।

UP Assembly Election 2022 केंद्रीय मंत्री और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने अपनी अलग बहन पल्लवी पर 'समाजवादी पार्टी (सपा) का साथ देने के लिए' निशाना साधा है। पल्लवी सिराथू में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं।

File Photo of Anupriya Patel union mInister in Red Dress and Her Sister Pallavi Patel