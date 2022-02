OP राजभर के टिकट पर चुनाव लड़ेगा माफिया मुख्तार अंसारी, Yogi Adityanath ने किया था 400 करोड़ का नुकसान

UP Assembly Elections 2022 में ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा और सपा गठबंधन में इस बार मुख्तार अंसारी भी शामिल हो गए हैं। वो सुभासपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले मुख्तार अंसारी सपा, बसपा से चुनाव लड़कर जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार सुभासपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनया है। वर्तमान में मुख्तार अंसारी जेल में बंद हैं।

UP Assembly Elections 2022 में इस बार सीधी टक्कर सपा और भाजपा में ही देखने को मिल रही है। वहीं जेल में बंद माफिया और विधायक मुख्तार अंसारी जेल से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के चुनाव चिह्न् पर मऊ सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मुख्तार के वकील दरोगा सिंह ने पुष्टि करते हुए कहा है कि उन्होंने विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) की अदालत के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी जिसमें मुख्तार के वकील, नोटरी वकील, प्रस्तावकों और फोटोग्राफर को उनके हस्ताक्षर और अन्य की औपचारिकता पूरी करने के लिए बांदा जेल में उनसे मिलने की अनुमति दी गई थी। मऊ सदर सीट से नामांकन दाखिल करने की औपचारिकताएं को लेकर कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है।

File Photo of Mukhtar Ansari with In side of Akhilesh yadav and OP Rajbhar Alliance