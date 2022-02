UP Assembly Elections 2022: "बाइस में बाइसकिल" के जवाब में आया "साइकिल रखो नुमाइश में, कमल खिलेगा 22 में", यूपी चुनाव में नये नारे की हुई एंट्री

UP Assembly Elections 2022: यूपी चुनाव के रंगारंग कार्यक्रम में एक नये नारे की एंट्री हो गयी है। ये नारा आया है बीजेपी की तरफ से। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के नारे "बाइस में बाइसकिल" के जवाब में कहा है "साइकिल रखो नुमाइश में, कमल खिलेगा 22 में"। इतना ही नहीं अनुराग ठाकुर ने कुछ और भी दिलचस्प नारे दिये। उन्होंने प्रदेश में योगी सरकार के काम की तारीफ करते हुए एक नारा दिया, "मोदी-योगी का जोर है। यूपी में विकास चारों ओर है, बीजेपी ट्रिपल सेंचुरी लगाने की ओर है", "नो कंफ्यूजन, नो मिस्टेक, न आएंगी मायावती, न आएंगे अखिलेश"। अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि, "अखिलेश यादव ने शायद ही कोई ऐसा अपराधी, दंगाई और माफिया को छोड़ा है, जो उनकी सूची में न हो। जो रह गए थे, उनका साथ लेने में सहयोगी दल लगे हैं।"

