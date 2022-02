OP राजभर और अखिलेश यादव के बीच हुए समझौते का खुलासा: प्रत्याशियों की लिस्ट में सपा वाले भी...

UP Vidhansabha Chunav में ओपी राजभर और अखिलेश यादव के बीच हुए गोपनीय राजनीतिक गठबंधन में अब प्रत्याशियों को लेकर खुलासा हो गया है। जिसमें सपा ने सुभासपा को 18 सीट दी है।

समाजवादी पार्टी व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन यानी सुभासपा को कुल 18 सीटें मिली हैं। जहां प्रत्याशियों की अधिकृत लिस्ट जारी कर दी गई है। इससे सीधे तौर पर अब साफ हो गया है कि भाजपा को टक्कर देने के लिए सपा ने क्या रणनीति अपनाई है। वहीं कई ऐसे चेहरे भी हैं जिन्हें सपा ने अपनी पार्टी के सिंबल पर न उतारकर सीधे ओपी राजभर की पार्टी के मध्य से मैदान में लड़ने भेजा है। जिसमें प्रमुख नाम बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे को मऊ से टिकट दिया है।

File Photo of OP Rajbhar and Akhilesh yadav During Meeting