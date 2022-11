लगातार 32 साल से जीत रहे हैं गुजरात के द्वारका से BJP के ये उम्मीदवार, कहा- फ्री गिफ्ट यहां नहीं करेगा काम

गुजरात के द्वारका विधानसभा सीट से BJP के उम्मीदवार व वर्तमान विधायक पबुभा माणेक पिछले 32 साल से लगातार जीत रहे हैं। वह 1990 के बाद से अब तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। इस दौरान वह निर्दलीय के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के टिकट पर लड़े।

Pabubha Manek BJP Candidate From Gujarat's Dwarka Has Not Lost In 32 Years