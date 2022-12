हमीरपुर में कांग्रेस उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू चल रहे आगे, कहा - पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे से नहीं हुआ कोई फायदा

हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों के शुरुआती रूझानों के अनुसार सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस आगे निकल गई है। इस बीच हमीरपुर जिसे की नादौन विधानसभा सीट के कांग्रेस उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान सामने आया है। सुक्खू इस सीट पर आगे चल रहे हैं।

PM Modi and Amit Shah visited State several times, here today Congress is going to formgovernment with full majority: Congress leader SS Sukhu